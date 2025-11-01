Забрана за Архангелова задушница

Пиксабей

Последната за годината голяма Задушница - Архангелова, отбелязваме днес на 1 ноември. Позната е още като Мъжка и Рaнгeлoвa зaдушницa.

Архангелова Задушница се отбелязва в първата събота на ноември. Това е един от трите съботни дни в православния календар, които са определени за общ молитвен помен на починалите. Нарича се така, защото се отбелязва в събота преди Архангеловден.

С вяра във възкресението на мъртвите и в безсмъртието на душата, в храмовете на Задушница се извършват заупокойни служби за починалите.

Какво означава Задушница?

Задушница означава "за душата". В някои краища на България е познато като "одуши", което е пак "за душите" и оттам това е поменът, който правим заедно, съборно, във всички храмове.

В православната традиция наред с молитвата е важна и милостинята. За упокой на душите на починалите са раздава най-често храна с краткото молитвено поменаване "Бог да прости!"

Посещават се гробовете и се носят варено жито, хляб, вино, вода и цветя.

Почитаме загиналите във войните

На Архангелова Задушница се отдава особена почит на загиналите във войните, при различни военни операции и в мирно време. Ритуалът се провежда от 1924 г. Традицията е прекъсната през 1946 г. Възстановена е през 1992 г. от Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

Какви са обредите

Изборът на обреди на Задушница не е случаен. Свещта символизира вярата в Иисус Христос, а пламъкът й е символ на безсмъртната душа на човека, която остава да живее и след кончината на тленното му тяло.

Тамянът е символ на молитвата към Бог и нейната чистота, а цветята представят добродетелите на мъртвия. От край време се знае, че каденето с тамян прогонва злото, затова се вярва, че колкото по-голям пушек излиза от кандилото, толкова по-далеч ще стоят злите сили.

Храни за подаване

Можете да приготвите или купите всякакви храни за подаване - няма стриктни изисквания какво трябва или не трябва да съдържат.

Християните се придържат към правилото, че всеки дава от това, което има. Единственото условие е в тях да има жито, питка и вино, тъй като житото символизира възкресението на Иисус Христов, а питата и виното – неговата плът и кръв.

От подавките се раздават на всички, дошли на гроба, а също и на други хора, дошли на гробищата, за да почетат близките си, дори и те да са непознати.

Когато раздавате от храната, трябва да кажете: "Вземете за Бог да прости" и да изброите име или имена. Когато вземате подавка, отговаряте само с: "Бог да прости!".

Когато на Задушница се ходи на гробища, не се поздравява с "Добър ден!" или със "Здравей!". Вместо поздрав се казва "Бог да прости!" и се отговаря с "Бог да прости!".

От подавките се носи и в църквата.

Молитва за мъртвите

На Архангелова Задушница задължително се казва молитва за мъртвите, която може да бъде повтаряна и във всеки друг ден от годината. Ето и текстът на най-разпространената.

"Боже на човеците и на духовете, Ти, който победи смъртта, победи сатаната и дари живот на света. Сам Ти, Боже наш, приеми душите на починалите Твои раби (имената) в светло, прохладно място, там де що няма ни болка, ни тъга, ни сълзи.

Прости им всяко съгрешение, волному и неволному, що са сторили с думи, дела или мисли и като премного благ и човеколюбив Отец ги приеми в Селенията си, тъй като няма човек на земята, който да не е съгрешил.

Само Ти, Боже, си без грях и вечна е правдата Ти и истинно словото Ти.

Защото Ти, Христе Боже наш, си и възкресението и животът на починалите Твои раби (имената на мъртвите) и на Теб отдаваме вечна слава с безначалния Твой Отец и пресвети благ и животворящ Твой Дух сега и завинаги и во веки веков, Амин!"

Какви са забраните

Една от най-важните забрани на Задушница е подавки в никакъв случай да не се оставят на гроба на мъртвия, тъй като те не са за него, а за останалите живи – за да споменават мъртвия в молитвите си с добро.

Освен това по време на всяка Задушница се слагат общи софри, първата хапка и първата глътка вино от които се поставят на земята, за душите на мъртвите. Това е придружено с думите, които се казват и при раздаването на подавките – "Бог да прости".

Вярва се, че ако по време на хранене на общата трапеза около хората се появи пеперуда или мушичка, това означава, че душата на мъртвия се е върнала за кратко, за да навести близките си.

Поради тази причина на доста места е прието на масата да се оставя празно място, за да има къде да седне покойникът. Освен това на Задушница се раздават брашно и сол, които символизират греховете на мъртвия. И се нарича те да се разсипят, както се разсипват солта и брашното.

На традиционните селски сборове в България Архангеловден се отбелязва с обща трапеза.

На празника не се работи, а жените не бива да перат и да вършат каквато и да било домакинска работа, за да не разгневят душите на починалите.

Народът ни вярва, че когато умиращият се усмихва, Архангел Михаил му подава златна ябълка. Ако умира в конвулсии – предстои му да изпие горчива чаша.

