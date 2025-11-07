Забрана за Архангеловден
Пиксабей
Кога е Архангеловден 2025 и какво повеляват обичаите?
На 8 ноември 2025 г. православните християни ще отбележат един от най-големите църковни празници – Събор на Архангел Михаил и свети мъченик Ангел Лерински, известен като Архангеловден. Празникът винаги се пада на тази дата според Григорианския календар, а през следващата година ще бъде в събота.
Значението на датата
В древността месец ноември е бил деветият в годината, символизиращ деветте ангелски чина. Осмият ден е избран за честване, защото според вярванията на Страшния съд ангелският съд ще се състои именно на осмия ден.
Архангел Михаил – небесният защитник
Архангел Михаил е смятан за най-страховития ангел в Господното войнство. Още през IV век е установен празник в негова чест. Църквата го поставя начело на небесните сили, като пазител на човешките души и защитник срещу злото, войната и смъртта. Легендите разказват, че именно той влиза в битка със Сатана и побеждава злото.
Народни вярвания за времето
Архангеловден е свързан с множество народни предсказания:
Много сняг на празника – сняг и на Великден.
Слана сутринта – очаква се снежна зима през декември и януари.
Мъгла сутрин – предстои затопляне.
Слънчево време – предстои мразовита зима.
Малко шишарки по иглолистните – топла зима.
Мокър сняг – дъждовна зима.
Традиции и трапеза на Архангеловден
На този ден хората традиционно се веселят и ходят на гости. Празничната трапеза е богата, защото се вярва, че това ще зарадва Архангел Михаил и ще донесе благополучие на семейството. Обилната храна е важна и поради факта, че след седмица започва Коледният (Филипов) пост.
Прави се обредна питка или рангелов хляб в чест на светеца
Забрани и правила
Църквата е установила няколко важни забрани за деня:
Не отказвайте помощ на нуждаещи се.
Избягвайте тежка физическа и домакинска работа.
Не мийте косата си, за да „не измиете ума“.
Не използвайте остри ножове и предмети – вярва се, че това може да разгневи архангела.
Забранено е да се кълне и мами.
Най-добрият начин да се почете празника е чрез посещение в църква или прочитане на молитва към Архангел Михаил у дома.
