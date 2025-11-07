Забрана за Архангеловден

Пиксабей

Кога е Архангеловден 2025 и какво повеляват обичаите?

На 8 ноември 2025 г. православните християни ще отбележат един от най-големите църковни празници – Събор на Архангел Михаил и свети мъченик Ангел Лерински, известен като Архангеловден. Празникът винаги се пада на тази дата според Григорианския календар, а през следващата година ще бъде в събота.

Значението на датата

В древността месец ноември е бил деветият в годината, символизиращ деветте ангелски чина. Осмият ден е избран за честване, защото според вярванията на Страшния съд ангелският съд ще се състои именно на осмия ден.

Архангел Михаил – небесният защитник

Архангел Михаил е смятан за най-страховития ангел в Господното войнство. Още през IV век е установен празник в негова чест. Църквата го поставя начело на небесните сили, като пазител на човешките души и защитник срещу злото, войната и смъртта. Легендите разказват, че именно той влиза в битка със Сатана и побеждава злото.

Народни вярвания за времето

Архангеловден е свързан с множество народни предсказания:

Много сняг на празника – сняг и на Великден.

Слана сутринта – очаква се снежна зима през декември и януари.

Мъгла сутрин – предстои затопляне.

Слънчево време – предстои мразовита зима.

Малко шишарки по иглолистните – топла зима.

Мокър сняг – дъждовна зима.

Традиции и трапеза на Архангеловден

На този ден хората традиционно се веселят и ходят на гости. Празничната трапеза е богата, защото се вярва, че това ще зарадва Архангел Михаил и ще донесе благополучие на семейството. Обилната храна е важна и поради факта, че след седмица започва Коледният (Филипов) пост.

Прави се обредна питка или рангелов хляб в чест на светеца

Забрани и правила

Църквата е установила няколко важни забрани за деня:

Не отказвайте помощ на нуждаещи се.

Избягвайте тежка физическа и домакинска работа.

Не мийте косата си, за да „не измиете ума“.

Не използвайте остри ножове и предмети – вярва се, че това може да разгневи архангела.

Забранено е да се кълне и мами.

Най-добрият начин да се почете празника е чрез посещение в църква или прочитане на молитва към Архангел Михаил у дома.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!