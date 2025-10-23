Забрана за Димитровден

Кадър Уикипедия

Наближава Димитровден, един от най-значимите християнски празници през есента. Според народните вярвания, с появата на светеца започва зимата. Днес ще ви представим допълнителна информация за този християнски празник: как е бил празнуван през годините и какво се прави за късмет.



Кой е свети Димитър



Свети Димитър е роден през III век в Солун, където баща му служи като градоначалник. След смъртта му, Димитър е назначен на същия пост от римския император. Той проповядва християнската вяра открито, което влиза в противоречие с политиката на Римската империя в тези години. Това е основната причина следващият император да го отстрани от длъжност и дори да го хвърли в затвора. Заради популярността му сред солунските жители, императорът нарежда неговото убийство.



Римските легионери го пробождат с копие по време на молитва. Така завършва земният път на Димитър. През следващите векове обаче, когато християнството се утвърждава като водеща религия, той е канонизиран за светец. Жителите на Солун го почитат като защитник на града, а той е особено уважаван светия и в нашата страна. Играе сериозна роля в рамките на освободителното движение на Асеневци. Повече по темата може да прочетете тук:



Български народни вярвания за Свети Димитър



В нашата традиция версията за Свети Димитър е различна. Тук той се разглежда като брат на Свети Георги. Приема се, че с идването на Свети Георги (6 май) настъпва лятото, а с появата на Свети Димитър (26 октомври) започва зимата. Свети Димитър е по-големият брат, а двамата със Свети Георги са разпределили помежду си основните сезони - лятото и зимата. Значението на Свети Димитър в българския църковен календар е очевидно, тъй като след неговия празник винаги следва една от задушниците през годината - Архенгелова задушница. Дори в определени краища са нашата страна се почита Димитровска задушница - това е съботата преди празника, в който се раздава жито за здраве.



Какво се прави на Димитровден за късмет



Обредно гадане по първи гост



Смята се, че всеки може да отиде при имениците, дори и без покана. Както гостът бъде посрещнат, такава ще бъде и зимата. Гостите са задължени да носят бели цветя за празнуващия, за да бъде зимата благосклонна. Цветята се увиват с червен конец за здраве и берекет на дома. Вярва се, че ако гостът е богат и заможен, той ще донесе и такава зима в къщата, която посети.



Празнична вечеря



На празничната вечеря месото е задължителен елемент. Ако има именик в дома, изборът на ястие зависи от неговия пол. За мъжете се избира месо от мъжко животно, а за жените – от женско.



Гадаене по месечината



Има поверие, че ако месечината е пълна - то тогава ще бъде и зимата ще бъде пълна(богата) за нас.



Поверия за овчари



Празникът е известен и под името Разпуст, защото по традиция тогава се разпускали ратаите, които са наети за стопанската работа по Гергьовден. Тогава стопаните се разплащали с овчарите и ратаите и се смятало, че колкото повече им платят - толкова повече богатство ще дойде и в тяхната къща. По традиция на наетите работници се давало и по чифт цървули.



Друго поверие е свързано с овцете. Смята се, че овчарите оставяли своята гега при животните вечерта преди празника. Ако на сутринта овцете били намирани върху нея - това означавало, че ще има студена и тежка зима, пише actualno.com.



Какво не се прави на Димитровден



Жените не се заемат с никаква домакинска работа



Мъжете не бива да взимат жито от хамбара, за да не останат без запаси през зимата.

