Забраната за улов на бяла мида у нас остава заради намаляване на запасите

Снимка: ИАРА

Забраната за улов на бяла мида продължава да действа поради сериозния спад в наличния ресурс, съобщи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Милен Димитров на пресконференция в Бургас.

Данните показват, че количествата уловена бяла мида са намалели значително – от над 818 тона през 2017 г. до 216 тона през 2023 г.

Според специалистите действащият Закон за рибарството и аквакултурите не отразява актуалните условия в сектора и се нуждае от цялостна модернизация. Работата по неговото обновяване продължава, но процесът се забавя от няколко години.

Изпълнителният директор посочи, че нормативната уредба е изградена върху концепции, създадени преди десетилетия, което затруднява ефективното управление на рибарските дейности, предава БТА. По думите му остарелите разпоредби създават сериозни проблеми за сектора.

Експертите подчертават необходимостта от въвеждане на ясни правила за улов със специализирани уреди. В момента този способ се използва на практика, но липсва изрична законова регламентация. Съгласно действащите разпоредби бялата мида може да се добива чрез водолазен способ, но според специалистите е необходимо да бъдат уредени и други методи, прилагани успешно в държави като Испания и Гърция.

Редактор "Екип на Петел",

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