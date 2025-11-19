Забранени предмети открити в ареста във Варна, задържани са петима надзиратели

снимка: МВР

Задържани са петима служители от надзорно-охранителния състав на арест - гр. Варна, съобщиха от Министерството на правосъдието. Оттам уточниха, че днес съгласно заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев в ареста служители на сектори „Вътрешна сигурност“ и „Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), съвместно с Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР, са извършили претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства.

В 4:30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора в гр. Варна, е обявена учебна тревога. С нея започват и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки. При акцията са задържани пет служители от надзорно-охранителния състав на арест - гр. Варна. Проверките продължават, предаде БТА.

В съобщението се посочва, че изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.

В края на август от Министерството на правосъдието информираха, че за месец и половина служителите на ГДИН са успели да предотвратят внасянето на 25 мобилни телефона, както и 11 опита за вкарване на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода.

