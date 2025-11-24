Забраниха да се хранят бездомните кучета по улиците на Истанбул

pixabay

Валийството на Истанбул днес е издало циркулярно писмо до всички общини в окръга, с което забранява храненето на бездомните кучета по улиците на града, съобщава в. „Йени шафак“.

„С цел да се намалят рисковете за общественото здраве и за безопасността на гражданите, не трябва да се допуска неконтролираното хранене на бездомни кучета, особено в здравни и образователни институции, летища, храмове, паркове, градини, крайпътни зони и детски площадки. Въпросът трябва да бъде щателно проследяван от отговорните органи“, се казва в писмото.

В документа се посочва още, че в съответствие с предприетите по-рано през годината мерки за прибиране на бездомните кучета от улиците на града на всички общини в окръга са осигурени терени за изграждане на приюти, като от валийството призовават общините, които все още не са изградили такива съоръжения, да го направят възможно най-скоро.

По данни на турското правителство из градовете и селските райони в Турция обикалят повече от 4 милиона бездомни кучета. В средата на миналата година Меджлисът прие специален закон, целящ премахването на кучетата от улиците на турските градове – мярка, която защитниците на животните в страната нарекоха „закон за избиването“, подчертавайки, че според тях новият закон ще доведе до избиването на кучета и до попадането им в неподдържани, пренаселени приюти.

През март темата за бездомните кучета отново излезе на дневен ред в Турция, след като момиче почина заради нападение от глутница бездомни кучета в окръг Коня (Централна Турция). Случаят предизвика остри реакции от страна на турския министър на правосъдието Йълмаз Тунч и турския министър на вътрешните работи Али Йерликая, като и двамата се обявиха за затягане на контрола на бездомните животни.

През август властите в Истанбул взеха решение бездомните кучета спешно да бъдат прибрани от улиците на града, но за момента то не е приложено напълно, предаде бТВ.

