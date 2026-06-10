Забраниха да се вдигат цените без ясна обосновка

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КЗП получава нови правомощия и налага сериозни глоби

Депутатите в Народното събрание започнаха окончателното разглеждане на промени в Закона за защита на потребителите, с които се въвежда едногодишна забрана за повишаване на цените на стоките без ясна икономическа обосновка, съобщават от Euronews Bulgaria. Новите правила предвиждат сериозно разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и въвеждане на високи санкции за нарушителите.

Изключения от общото правило

Според гласуваните текстове търговците няма да имат право да повишават цените, освен ако за това няма обективни икономически фактори. За легитимни причини ще се признават единствено ръстът на производствените разходи, поскъпването на електроенергията, транспортните разходи или увеличението на възнагражденията на служителите.

Вносителите на законопроекта защитиха мерките от парламентарната трибуна с мотивите, че те ще осигурят предвидимост на пазара и ще предпазят гражданите от спекулативни повишения. От своя страна представители на опозицията изразиха опасения, че текстовете крият риск от административен натиск върху бизнеса и изразиха притеснения, че новите разпоредби могат да бъдат използвани като инструмент за разправа.

Търговската тайна отпада пред проверяващите

Новите правомощия на КЗП ще позволят на инспекторите да изискват от бизнеса пълна информация, включително данни, които до момента са попадали в обхвата на търговската тайна.

За големите търговци с годишен оборот над 25 милиона евро се въвежда и допълнително задължение. Те ще трябва ежедневно да публикуват цените на продуктите от малката потребителска кошница. Тези стойности ще бъдат сравнявани със "справедливи цени", определени по методология на държавата.

Санкции до 100 000 евро

Законопроектът предвижда строги финансови наказания за установени нарушения. Глобите ще варират от 10 000 до 100 000 евро за всяка отделна стока, като при констатиране на множество несъответствия санкциите ще се натрупват.

Редактор "Екип на Петел",

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