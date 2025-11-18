Забраниха два сайта, предлагали инвестиции без лиценз от КФН

Пиксабей

По искане на Комисията за финансов надзор от 11 ноември, председателят на Софийски районен съд (СРС) разпореди на всички доставчици да спрат достъпа до два сайта от територията на България.



Причината е, че предлагат инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Сайтовете са eplanetbrokers.com, zforex.com, предаде Парите ни.



От извършената проверка се установява, че лицата, собственици и/или управляващи посочените интернет страници:



1) не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН (чл. 7, ал. 1 от ЗПФИ);



2) за същите не са получавани в КФН нотификации от друг национален компетентен орган на държава членка за извършването на дейност на територията на Република България при условията на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги (чл. 45 и 46 във връзка с чл. 7, ал. 3 от ЗПФИ);



3) не са инвестиционни посредници от трети държави, получили лиценз да осъществяват дейност на територията на Република България чрез клон (чл. 49 във връзка с чл. 7, ал. 3 от ЗПФИ).



Искането е на основание чл. 281, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.



Съгласно този член, комисията, съответно нейният заместник-председател, има право да оповестява интернет страници, чрез които се предлага предоставянето на инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива на територията на Република България.



Предупреждение: Внимавайте с инвестициите в криптоактиви



Решенията се публикуват на интернет страницата на комисията в деня на приемането им. Лицата, за които тези мерки се отнасят, се смятат за уведомени в деня на публикуването и са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги от посочените интернет страници.

Ако не се съобразят с решението на комисията в тридневен срок, тя има правото да поиска от съда да ги спре окончателно.



Въпросните сайтове не са се съобразили с нормативната уредба, затова въпросът е придвижен до СРС.

