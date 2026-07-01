Забраниха фойерверките в Нидерландия

Национална забрана за фойерверки в Нидерландия влиза в сила на 1 август, съобщиха местните медии. Хората вече няма да могат да пускат фойерверки при посрещането на предстоящата Нова година. Клубове и квартални сдружения обаче все още могат да получат разрешение.

Камарата на представителите одобри още през 2025 г. предложение за национална забрана по инициатива на „Прогресивна Нидерландия“ (обединение на „Зелени леви“ и Партията на труда ) и „Партията за животните“. Темата се обсъждаше в продължение на години, припомня телевизия "Ен О Е"с. Решението вече беше одобрено в двете камари на парламента, но все още трябваше да бъдат уточнени някои условия, допълва сайтът „Ню“. Втората камара постави три условия за влизането в сила на закона: трябваше да бъде изготвен план за прилагане, да се предвиди възможност за изключения и да се осигури компенсация за засегнатите търговци на фойерверки. Тази компенсация все още се доуточнява.

Изключенията трябваше да бъдат доуточнени въз основа на редица предложения за подобрения, отбелязва „Ню“. Те вече са отразени. Например, професионалистите, организиращи спектакли с фойерверки, трябва да спазват безопасни разстояния от 15, 40 или 60 метра в зависимост от вида на фойерверките.

Окончателното решение за национална забрана е публикувано днес в Държавен вестник. С това се слага край на една дълга традиция в Нидерландия, при която частни лица масово запалваха фойерверки за Нова година. Медиите припомнят големия брой инциденти, предизвикани от фойерверки.

През лятото ще бъде проведена национална информационна кампания. Ще бъдат определени и дни за предаване на фойерверки от хората, които все още разполагат с такива, съобщава още "Ен О Ес". Въпреки че няколко партии във Втората камара настояваха забраната да бъде отложена с още една година, предложението им не получи подкрепата на мнозинството.

Редактор "Екип на Петел",

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