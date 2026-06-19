Забраниха къпането на Офицерския плаж във Варна заради опасни бактерии

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Повишени нива на бактерията Ешерихия коли и чревни ентерококи са открити във водата в района на Офицерския плаж във Варна. Според експертното становище на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) качеството на водата крие риск за здравето на хората, които се къпят в тази зона.

Замърсяването е установено при регулярния мониторинг на морските води в района на неохраняемия плаж.

След получените неблагоприятни резултати РЗИ е издала предписание до областния управител на Варна за предприемане на необходимите хигиенни и противоепидемични мерки. Сред изискванията е поставянето на постоянна предупредителна табела на видимо и леснодостъпно място в близост до зоната за къпане, пише Блиц.

На табелата трябва ясно да бъде обозначено съобщението: „Къпането временно не е разрешено“.

От областната администрация съобщиха, че с писмо до кмета на Варна е разпоредено предупредителният знак да бъде поставен още днес.

От местната власт припомнят, че съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие част от средствата, постъпващи от концесии и наеми на морски плажове, се използват именно за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажни ивици.

Изискването се отнася и за плажовете, определени за природосъобразен туризъм.

Редактор "Екип на Петел",

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