Забраниха къпането на Офицерския плаж във Варна заради опасни бактерии
Снимка Булфото
Повишени нива на бактерията Ешерихия коли и чревни ентерококи са открити във водата в района на Офицерския плаж във Варна. Според експертното становище на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) качеството на водата крие риск за здравето на хората, които се къпят в тази зона.
Замърсяването е установено при регулярния мониторинг на морските води в района на неохраняемия плаж.
След получените неблагоприятни резултати РЗИ е издала предписание до областния управител на Варна за предприемане на необходимите хигиенни и противоепидемични мерки. Сред изискванията е поставянето на постоянна предупредителна табела на видимо и леснодостъпно място в близост до зоната за къпане, пише Блиц.
На табелата трябва ясно да бъде обозначено съобщението: „Къпането временно не е разрешено“.
От областната администрация съобщиха, че с писмо до кмета на Варна е разпоредено предупредителният знак да бъде поставен още днес.
От местната власт припомнят, че съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие част от средствата, постъпващи от концесии и наеми на морски плажове, се използват именно за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажни ивици.
Изискването се отнася и за плажовете, определени за природосъобразен туризъм.
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