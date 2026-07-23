Забраниха къпането на плажа в Созопол след бурята, засегнала Черноморието
Снимка Булфото, илюстративна
Червен флаг се развя днес по плажовете на Созопол след времето, което вчера засегна Черноморието, пише Глас нюз. Флагът означава забрана за къпане заради риск за живота и здравето на плажуващите — при такъв сигнал влизането във водата не е позволено, дори ако морето изглежда спокойно.
Червеният флаг означава забрана за къпане заради риск за живота и здравето на плажуващите. При такъв сигнал влизането във водата не е позволено, дори при привидно спокойно море.
Припомняме, че в сряда улиците във Варна се превърнаха в реки, а в Бургаско за по-малко от 30 минути се изля голямо количество дъжд. Силните валежи доведоха и до задействане на системата BG-ALERT на територията на община Царево.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта