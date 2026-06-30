Забраниха къпането във водите на река Марица

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Забранено е къпането във водите на река Марица и всички открити водни обекти по цялата крайбрежна ивица, в язовири и напоителни канали. За поредна година Община Свиленград налага ветото, за да ограничи фаталните инциденти.

По река Марица няма регламентирани места за плаж и къпане, но всяка година забраната се нарушава, особено в горещите дни, а такива предстоят.

Не липсват и трагични инциденти, тъй като реката е опасна и без охрана, предаде БНТ.

арх. Анастас Карчев, кмет на Община Свиленград: "Издадена беше заповед за къпане извън регламентираните за това участъци, тоест градските басейни и водоеми, които имат спасител. Река Марица попада в тази забрана. Ние я издаваме с цел безопасност, защото това са водоеми, които не се охраняват. Всеки подценява ситуацията, влиза вътре и казва аз мога да плувам, плувам съм цял живот и ми няма нищо и накрая стане белята."

Редактор "Екип на Петел",

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