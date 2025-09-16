Забраниха миенето на автомобили, балкони, улици и поливането на градини в български град

Пиксабей

След като регионалният министър поиска оставката на директора на местното ВиК-Ловеч, днес Данаил Събевски се оттегли от поста.

Премиерът Росен Желязков свика извънредна среща на Националния борд по водите заради усложнената ситуация.

Според регионалното министерство причината е липсата на съгласуване, планиране и координация при обявяването на воден режим в Ловеч.

Той е в сила от вчера и водата в областния град ще спира от 23:00 часа вечерта до 6:00 часа сутринта. Единствено квартал "Продимчец" няма да бъде засегнат от ограниченията и ще продължи да получава вода без прекъсване.

Забранява се използването на вода за поливане на тревни площи, градини и други зелени зони, както и за миене на балкони, улици и превозни средства.

Проблемът с водоснабдяването е с регионален обхват и изисква координирани действия от страна на местната власт и водоснабдителните дружества.

"Вчера наблюдавахме темата с Ловеч - лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е в Ловеч. Крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Това не трябва да се допуска и е част от следващия фактор - човешкия", заяви премиерът Росен Желязков.

"Нямаме оправдание за това, че няма пари, пари има и трябва да се управляват честно, почтено, под надзора на обществото", подчерта той.

"Въпросът с водоснабдяването през последните години не само не се решава, но се и задълбочава. Той става все по-проблематичен и е част от липсата на целенасочени и координирани действия между институциите, държавата и общините и между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност за справянето с тази криза", допълни Желязков.

От думите на регионалния министър Иван Иванов е, че ще бъдат вложени повече пари в изцяло нови ВиК-мрежи.

