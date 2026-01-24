Забраниха обмяната на левове в евро в чейндж бюрата

Булфото

Министерството на финансите наложи внезапна забрана

Обменните бюра в България вече нямат право да извършват сделки за замяна на левове срещу евро. Новите правила са наложени чрез промени в наредбата за дейността им, публикувани в "Държавен вестник", като според представители на сектора забраната е дошла без предварително обсъждане.

Времевият контекст на промените е свързан с приемането на единната европейска валута в България от 1 януари 2026 година. В момента тече преходен период, в който левът все още е в обращение паралелно с еврото. Въпреки това финансовото министерство е ограничило бюрата в обмена на националната валута точно за евро, съобщи NOVA.

До края на януари 2026 година обменните бюра ще могат да продават чужди валути като американски долари или турски лири срещу левове, но не и евро. От 1 февруари 2026 година обаче левът ще бъде напълно изваден от обектите им. Тогава чейндж бюрата изобщо няма да имат право да приемат българската валута под каквато и да е форма.

"Браншът разбира за новите правила едва след 13 януари, когато те бяха обнародвани", коментират представители на обменните бюра. Според тях липсата на диалог създава напрежение сред служителите и клиентите.

От Министерството на финансите уточниха, че Законът за въвеждане на еврото задължава единствено банките и "Български пощи" да обменят левове по фиксирания курс без такси за период от 6 месеца. Обменните бюра не са част от тази схема и затова за тях не важи изискването за безплатен обмен.

След 1 февруари бюрата ще продължат да работят с всички чужди валути и еврото, но няма да могат да обслужват трансакции с левове, тъй като те престават да бъдат законно платежно средство. Важно е гражданите да знаят, че при обмена на други валути в бюрата тарифите могат да се отклоняват с до 5% от официалните курсове на БНБ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!