Забраняват достъпа до социални мрежи на деца под 15 години във Франция

Снимка Пиксабей

Френските парламентаристи постигнаха компромис, който може да позволи законът за забрана на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години да влезе в сила още в началото на новата учебна година през септември, предаде Асошиейтед прес.

Тъй като лятната ваканция на парламента наближава, времето за окончателното приемане на закона е ограничено, посочва АП. След като Европейската комисия прецени, че последната версия на законопроекта не е напълно съобразена с правните рамки на ЕС, представители на двете камари - Сената и Националното събрание, имаха заключителни преговори днес и се договориха за преработен текст. Той ще бъде подложен на окончателно гласуване в двете камари утре, съобщи БТА.

Френският президент Еманюел Макрон твърдо подкрепя законопроекта, който може да се превърне в една от последните значими законодателни инициативи, реализирани по време на неговия мандат, изтичащ догодина. Законопроектът предвижда и забрана за използването на мобилни телефони в гимназиите.

Основното разногласие между двете камари беше кои платформи да попаднат под забраната. Националното събрание настояваше тя да обхване всички онлайн социални мрежи, докато Сенатът предлагаше да бъде изготвен списък с конкретни платформи, за които ограничението да важи.

Законопроектът е разработен така, че да съответства на европейския Законодателен акт за дигиталните услуги (Digital Services Act), който въвежда строги правила за защита на потребителите в интернет. Европейската комисия обаче прецени, че някои от предвидените мерки се припокриват с европейското законодателство, и поиска френските власти да преработят текста, посочва АП.

В крайна сметка сенаторите и депутатите от Националното събрани есе споразумяха да предложат обща забрана за всички социални мрежи, както първоначално беше одобрено от Националното събрание, като контролът върху спазването на възрастовото ограничение ще бъде възложен на институциите на Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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