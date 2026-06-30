Забраняват движението в райони на Халкидики на 30 юни поради висок риск от пожари.

Подрегионът на Халкидики обяви забрана за движение на пешеходци и превозни средства от всякакъв вид в районите на общините Касандра, Ситония и Аристотелис, поради висок риск от горски пожари, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Според съответното решение на заместник-областния управител Катерина Зографу, мярката ще бъде в сила във вторник, 30 юни, от 8:00 до 20:00 часа в следните райони:

Полуостров Касандра: "Хребет" (от Касандрино до Агия Параскеви), "Арапис" и "Халковуни" P.C. ПалюриПолуостров Ситония: Хребетът Драгонели от Пчеларската кооперация до СикияОбщина Аристотел: Комица до Уранополи – Цамия Стратоникис – Фисока – Стрелбище Стратони

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