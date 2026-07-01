Забраняват косенето на нивите през деня заради опасност от пожари

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Издадена е заповед днес, с която се забранява косенето на земеделски площи, обяви на брифинг в Министерския съвет ресорният министър Пламен Абровски.

Земеделските производители трябва да знаят, че косенето ще бъде ограничено само в тъмната част на денонощието и сутрин до 8:00 ч., за да не се предизвикват пожари, които от селскостопанските площи да засегнат и горите, както и обратното, обясни министърът, цитиран от БТА.

Той каза, че при встъпването си в длъжност като министър на земеделието от Агенцията по горите и шестте държавни горски предприятия, са били изпълнени едва 55% от противопожарните мерки. Наваксахме в голяма степен тяхното извършване и се надяваме пожарите да бъдат много по-малко от миналата година, допълни министърът.

Той призова хората да бъдат отговорни сред природата, защото в голямата си част пожарите са от неумишлена човешка дейност.

Редактор "Екип на Петел",

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