Забраняват старите коли и в центъра на Варна

Пиксабей

По примера на София и Пловдив, Община Варна предвижда въвеждане на нискоемисионни зони, които да ограничат движението на най-старите и замърсяващи автомобили в центъра на града. Мярката е сред акцентите в проекта на Програма за опазване на околната среда 2024–2033 г. Предстои документът да бъде разгледан от ресорната комисия към местния парламент по предложение на общинската администрация, научи Moreto.net.

Според разписания план за действие и заложените конкретни стъпки би следвало до 2026 година да се направи пилотно моделиране на зона, в която ще бъдат допускани само бензинови и дизелови превозни средства, покриващи определена екологична група.

Най-старите дизелови автомобили, които са основни генератори на фини прахови частици, ще бъдат ограничени.

До 2033 година е предвидено да се случи проучване, проектиране и изграждане на постоянни нискоемисионни зони, оборудвани със системи за управление и контрол на влизащите автомобили. Предвиден е общ бюджет от 500 хил. лв., осигуряван от общината и европейски фондове. За първоначалното моделиране се предвиждат 50 хил. лева общински средства.

От програмата става ясно, че транспортът е вторият по значимост източник на замърсяване на атмосферния въздух след битовото отопление. Данните показват, че дизеловите автомобили pre-Euro и Euro 1 формират около 45% от вредните емисии на сектора, а дизелите като цяло са отговорни за близо 80% от общите емисии на ФПЧ10.

В България почти половината регистрирани автомобили са над 20-годишни, което допълнително утежнява качеството на въздуха в големите градове, включително Варна. Въпреки че през годината нормите често се спазват, натрупването на фини прахови частици остава сериозен проблем, изискващ комплексен подход от мерки.

Проектът на Програмата за опазване на околната среда обхваща девет стратегически цели и широк набор от действия за постигането им. Сред тях е разширяване и поддържане на зелената система чрез увеличаване на зелените площи, въвеждане на иновативни напоителни системи и създаване на интерактивен „зелен регистър“. Предвидени са нови паркови пространства.

В областта на управлението на отпадъците програмата включва мерки за намаляване на количеството отпадъци, увеличаване на рециклирането и прилагане на принципа „замърсителят плаща“. Данните от два морфологични анализа от 2019 г. и от 2023–2024 г. показват значително нарастване на дела на пластмасата, хартиените и градинските отпадъци.

Сред другите заложени цели са адаптацията към климатичните промени, опазването на почвите, защитата на биологичното разнообразие, подобряването на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите от транспорт, индустрия и битов сектор, устойчивото управление на водите и ограничаването на шумовото замърсяване.

Програмата предвижда и създаването на „Зелен фонд“. Това е иновативен финансов инструмент, в който да се натрупват средства за зелени проекти, трансформация на градската среда, развитие на паркови пространства и мерки за по-чист въздух и по-устойчиво градско развитие.

За всяка от мерките в програмата са разписани срокове, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!