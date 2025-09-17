Забраняват старите коли в центъра на голям български град

Булфото

Общинския съвет – Пловдив ще гласува утре наредбата, която въвежда зони с ниски емисии и нови правила за движение на автомобили, както и за използването на твърдо гориво за битовото отопление, предаде Трафик нюз.

Документът е на базата на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2025–2029 г. Мотивите са ясни: анализите сочат, че най-големият принос за замърсяването идва от употребата на твърди горива през зимата и от остарелия, слабо поддържан автопарк, който повишава нивата на фини прахови частици и други вредни вещества над допустимите норми.

Проектът предвижда поетапно ограничаване на достъпа на по-замърсяващи моторни превозни средства до централните части на града.

От 1 октомври 2026 г. в зоната, очертана от булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“, се спира движението на бензинови автомобили от първа екологична група и на дизелови автомобили от първа и втора група.

От 1 октомври 2028 г. обхватът се разширява и в по-големия ринг, заключен между „Васил Априлов“, „Източен“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“, няма да се допускат бензинови автомобили от първа и втора група, както и дизелови от първа до трета група.

Водачите ще бъдат информирани със статични и електронни табла на български и английски език, а контролът ще се осъществява чрез видеонаблюдение и автоматизирани системи, като нарушителите подлежат на санкции по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Паралелно с ограниченията за трафика наредбата въвежда и забрана за употреба на дървесина и твърдо гориво за битово отопление на територията на цялата община, считано от 1 октомври 2027 г. Мярката обхваща собственици, ползватели и наематели на имоти, без значение от формата на собственост. Идеята е домакинствата да преминат към уреди, отговарящи на европейските изисквания за екодизайн, като пелетни и други нискоемисионни решения. В плановете за изпълнение са заложени информационни кампании и технически мерки, а общината посочва, че очаква намаление на емисиите през зимния сезон, когато превишенията на нормите са най-чести.

Режимът предвижда и ред за местните жители, които живеят в обхвата на зоните. Собственици, наематели или ползватели на жилища в тях ще могат да получат пропуск за едно превозно средство на жилище след подаване на заявление и представяне на документи, включително валиден годишен технически преглед.

Пропуските ще се издават за срок до една година и ще се вписват в електронна база данни на общината. За целите на контрола ще се използват стационарни и мобилни автоматизирани средства с уникални идентификационни номера, а данните от тях ще се съхраняват и използват за административнонаказателни производства при спазване на предвидените срокове.

Постъпленията от санкции ще се инвестират обратно в мерки от общинската програма за чист въздух, които не представляват икономическа дейност и не генерират приходи. За отоплението с твърдо гориво санкциите са насочени към собственика или ползвателя на имота, като се цели превенция и трайна промяна в поведението, а не само наказание.

Ако наредбата бъде приета, Пловдив за пръв път ще има ясно регламентирани зони с ниски емисии и конкретни срокове за ограничаване на старите автомобили и за преминаване към по-чисти форми на отопление. Очакването е промяната да доведе до осезаемо намаляване на замърсяването в студените месеци, когато печките на твърдо гориво и повишеният трафик традиционно натоварват въздуха в града.

С друго решение ще се кандидатства по програма за финансиране за въвеждането на зоните за 5 млн. лева, която трябва да обезпечи технически организацията за тях.

