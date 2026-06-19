Забраняват временно за къпане Офицерския плаж във Варна

Снимка: Petel.bg

Мониторингът на морската вода в зона за къпане в района на неохраняемия „Офицерски плаж“ във Варна, който РЗИ извършва традиционно през летния сезон е установил завишени показатели на Ешерихия коли и Чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпещите се в тази зона е заключението на експертите, съобщават от Областната администрация в морската столица.

С оглед на неблагоприятните резултати, РЗИ е отправила предписание до областния управител за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и за поставяне на трайна указателна табела на лесно достъпно място в близост до водите за къпане на неохраняем морски плаж „Офицерски“, с предупредителен текст: „Къпането временно не е разрешено. За повече информация: https://rzi-varna.com“.

Със свое писмо до кмета на Варна, областният управител указва още днес да се постави върху морски плаж „Офицерски“ трайна указателна табела на лесно достъпно място, в близост до водите за къпане с предупредителен текст: „Къпането временно не е разрешено. За повече информация: https://rzi-varna.com“.

Съгласно чл. 22а от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, част от постъпилите приходи от концесионни плащания и от наеми на морски плажове се разходват за поставяне на предупредителни табели на неохраняемите плажове на територията на съответната община, включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм.

Редактор "Екип на Петел",

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