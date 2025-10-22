Забравено олио на котлон предизвика пожар във Варна, има пострадал

Булфото

Пожар избухна във вторник вечерта в апартамент във Варна, след като забравен съд с олио върху котлон се възпламенил. Инцидентът е станал около 20:00 часа, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пристигането си огнеборците установили, че пожарът е възникнал в кухненското помещение на жилището.

При инцидента е пострадал 43-годишният собственик на апартамента, който е получил повърхностни изгаряния по ръцете и краката. Екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна е оказал първа помощ и е транспортирал мъжа към лечебно заведение, пише "Морето".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!