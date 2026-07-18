Забравено олио върху включен котлон е довело до пожара на ул. „Никола Обрешков“ във Варна

Кадър Фейсбук, Забелязано във Варна, Халил Е.

Забравено олио върху включен котлон е причината за пожара на улица „Никола Обрешков“ във Варна. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът за инцидента е получен около 14:08 ч.

Незабавно към адреса е насочен екип на РДПБЗН, който е потушил пожара.

По първоначални данни огънят е възникнал в кухнята.

За преглед в болнично заведение са транспортирани собственичката на жилището, както и мъж и жена от съседен апартамент.

Те са с обгазяване, без изгаряния, като няма опасност за живота им, уточняват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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