Зачестяват случаите на ухапвания от кърлежи в столичните паркове

Стопкадър Нова ТВ

По това време на годината високата трева и влагата превръщат кърлежите във все по-голям риск за хората и домашните любимци. Пръскането на зелените площи в София вече тече, но въпреки това посетителите в един от най-посещаваните столични паркове остават нащрек, съобщи Нова Тв.

Людмила Греченлиева, която ръководи детска занималня и следи за безопасността на децата навън, споделя, че проблемът е осезаем. „Смятам, че са повече тази година. Ние се предпазваме с различни репеленти, но имаме случаи. Аз също имам домашен любимец и честно казано доста често се налага да му махам кърлежи, въпреки че му слагам препарати и пие хапчета“, обяснява тя.

Жената е предупредила родителите на всяко дете да носи репелент, като преди излизане се пръскат дори дрехите. Въпреки строгите мерки, Людмила е намирала кърлежи по децата – не само по откритите части, но и по корема, гърба и главата. Тя споделя притесненията си от твърденията, че паразитите понякога падат директно от дърветата.

Собствениците на кучета също вземат сериозни мерки. Емануил предполага, че в парковете вече се пръска, тъй като преди време е имал проблеми, но сега не е забелязал паразити. Според него най-важни са добрата хигиена и щателното оглеждане след всяка по-голяма разходка.

Анна пък разчита на стриктна медикаментозна превенция. „Задължително всеки месец давам хапчета за външно обезпаразитяване. Веднъж изтървах срока, но е задължително – на 30 дни това хапче изтича и трябва да се дава ново. За тях е много опасно, а за себе си се пръскам“, споделя тя.

Отговарящите за зелените площи уверяват, че мерките са взети навреме. Директорът на дирекция „Зелена система“ към Столична община Сияна Хлебарска посочва, че обработките са стартирали доста рано тази година според предписанията на здравните власти. „Направена е една обработка срещу комари на биотопите, една срещу кърлежи и една срещу гризачи. В момента приключва втората обработка срещу кърлежи, която се провежда успоредно с дейностите по косене“, обяснява Хлебарска. Според официалния график предстоят и допълнителни планови пръскания.

Ветеринарният лекар д-р Алекс Нестров потвърждава, че в този сезон заради дъждовете и влагата има пикови вълни на кърлежи, макар те да присъстват целогодишно. Той е категоричен, че старите народни методи за вадене на паразитите трябва да бъдат забравени. „Трябва да се спрат всички остарели методи да се намаже кърлежът с олио или каквото и да е. Имаме различни уредчета, които могат да се вземат от стопаните, защото е по-важно паразитът да се извади веднага. Също така е и мит това с въртенето – няма никакво значение“, съветва специалистът.

Д-р Нестров препоръчва протокол за двойна защита. Освен целогодишното обезпаразитяване, е добре на домашните любимци да се слагат и каишки. Те имат дълготрайно действие и отблъскват кърлежа още преди да се е закачил. Дори и при такива мерки обаче, кучетата не са напълно застраховани. Пациент на лекаря в парка е кучето Ника, което макар и обезпаразитено, тича навсякъде из тревата, поради което стопаните ѝ също са вадили няколко кърлежа със специалните медицински уредчета.

Редактор "Екип на Петел",

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