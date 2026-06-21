Задача от НВО- то по математика за 7 клас предизвика дискусии

Булфото

Задача от националното външно оценяване по математика в 7 клас, което се проведе вчера, предизвика дискусии сред родители и учители, които сигнализираха, че в последната, 21-а задача от теста, се присъждат точки за неправилен отговор.

В задачата от учениците се изисква да определят периметъра на равнобедрен триъгълник.

От Министерството на образованието излязоха с позиция, че задачата е оценена с междинни точки, за да се отчете не само крайният резултат, но и частичното овладяване на проверяваните знания и умения.

От МОН увериха, че няма да бъдат ощетени учениците, дали пълно решение на задачата с кратък свободен отговор, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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