Задължават американските военни да се изследват за тестостерон всяка година

Пиксабей

Военнослужещите в САЩ на възраст над 30 години ще бъдат задължени да се подлагат всяка година на изследване за тестостерон, който да улавя недостига му, обяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от ДПА.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс, Хегсет заяви, че новата програма има за цел да гарантира, че военнослужещите поддържат "подходящи нива на тестостерон", за да могат да изпълняват задълженията си на най-високо ниво, пише БТА.

"Тази инициатива не е свързана с изкуствено повишаване на нивата, а с възстановяване и оптимизиране на естествените ви способности, опазване на здравето ви в дългосрочен план и осигуряване на необходимата биологична основа, за да продължите да изпълнявате задачите си", каза той.

Според Хегсет военнослужещите над 30 години ще бъдат тествани ежегодно като част от рутинните медицински прегледи, докато по-младите ще могат да се подлагат на тестовете по желание. Ако бъде установена необходимост, ще бъде препоръчано лечение, но то няма да е задължително.

"Както знаем, в днешно време бойните действия са брутални, безмилостни. Те изискват максимална физическа, психическа и умствена подготовка. Като следим тези здравни показатели още в ранен етап, поддържаме боеспособността на военнослужещите и им осигуряваме същото ниво на подкрепа, което те дават на нацията", заяви Хегсет.

Редактор "Екип на Петел",

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