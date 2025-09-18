Задължиха „Български пощи“ да извършват универсалната пощенска услуга за още 5 години

Снимка: Булфото

Парламентът удължи с пет години срока, за който на „Български пощи“ ЕАД се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, считано от 30 декември 2025 г. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за пощенските услуги, предава БТА.

Според измененията, извършването на универсалната пощенска услуга представлява несправедлива финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД, за което дружеството ще се компенсира от държавата.

В мотивите вносителят на промените – Министерският съвет, посочва, че с цел оздравяване и финансово стабилизиране на „Български пощи“ ЕАД е изготвен План за преструктуриране на компанията. Планът е представен по установения ред в Европейската комисия (ЕК). Сред основните изисквания на ЕК е българската държава да гарантира поне за срока на Плана за преструктуриране изпълнението на универсалната пощенска услуга от „Български пощи“ ЕАД. В тази връзка настоящият законопроект предвижда срокът на задължението да се удължи с пет години, считано от 30 декември 2025 г.

Удължаването на срока на възлагане на задължението за изпълнение на универсалната пощенска услуга се обосновава и с необходимостта от гарантиране на нейното предоставяне от страна на държавата, като по този начин, според вносителите, ще се осигури достъп до пощенско обслужване за хората от най-отдалечените, труднодостъпни и рядко населени райони.

Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга вече ще се възлага не със закон, а с акт на Министерския съвет, предвиждат още приетите законови промени. До приемането на акта за възлагане на услугата на „Български пощи“ ЕАД, дружеството има задължението за извършване на универсалната пощенска услуга по досегашния ред.

Съгласно закона, универсалната пощенска услуга е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно време качествено, на достъпни цени и с възможност за ползването ѝ от всеки потребител на територията на страната независимо от географското му местоположение. Тази услуга се осигурява през всички работни дни най-малко пет дни в седмицата.

Цончо Ганев от „Възраждане“ определи законопроекта като лобистки. „Умишлено се бутат пощите към фалит“, смята той. Според Ганев държавата също може да бъде добър стопанин и даде пример с държавни структури. По думите му БТА преди е била символ на разруха, а от няколко години се управлява професионално.

Красимира Катинчарова от „Величие“ коментира, че вместо да се сравняват с австрийските или немските пощи, нашите ги разпродаваме на парче. По думите ѝ с пощите се случва същото като с БДЖ, а и двете дружества имат социална функция.

Председателят на Комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев („БСП-Обединена левица“) коментира, че се говори на ангро. Това не ви е тик-ток студиото, посочи той. Четете за какво става въпрос като се изказвате, посъветва Добрев.

Не ми се обяснявайте за тик-ток, вие също имате канал, отговори му Катинчарова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!