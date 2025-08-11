Задължителен очен тест за възрастните шофьори във Великобритания

Снимка: Пиксабей

Във Великобритания на шофьорите над 70-годишна възраст ще бъде наложена забрана да шофират по пътищата, ако не преминат задължителните очни тестове, съгласно радикална реформа на законите за безопасност на движението по пътищата в страната.

Очните тестове за възрастни шофьори са само част от мерките, които ще бъдат включени в нова стратегия за безопасност на движението по пътищата, която ще бъде публикувана през есента.

Това се случва на фона на нарастващите доказателства, че след години на значителен спад смъртните случаи и сериозните наранявания по пътищата на Великобритания отново се увеличават, посочва БНР.

Данните показват, че миналата година 1633 души са загинали при пътнотранспортни произшествия, докато близо 28 000 са били сериозно ранени.

Министрите смятат, че данните показват, че ключовите послания за пътна безопасност по отношение на носенето на предпазни колани и избягването на шофиране в нетрезво състояние вече не работят. Те са обезпокоени от нарастването на шофирането под въздействието на наркотици и броя на възрастните хора, които продължават да шофират, въпреки намаленото си зрение и други медицински състояния.

Може да има и по-строги санкции за незастраховани шофьори.

