Задължителна казарма за мъжете и жените в Сърбия

Пиксабей

Сръбските въоръжени сили работят по подготовка за задължителна военна служба, която да продължи 75 дни, потвърди началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович, предаде сръбското издание Mondo. Идеята е задължителната военна служба да се прилага за мъжете, докато жените ще имат възможност за доброволна служба. „Започнахме с набавянето на определени материални ресурси като униформи, като оръжия, изчисления, разходи, боеприпаси за тази дейност“, каза началникът, добавяйки, че само чака приемането на закон, който официално ще потвърди всичко това, за да може военната служба да започне, предаде Актуално.

Информацията за близката до Русия Сърбия идва на фона на последния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който предупреждава, че Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Според мозъчния тръст това вероятно е част от по-голяма кампания за разделяне и отвличане на вниманието на Европа. Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!