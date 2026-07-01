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Задължително ваксиниране срещу варицела за бебета на 12 месеца от днес

01.07.2026 / 08:14 0

Пекселс

От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари – 30 юни 2025 г. Това е посочено в писмо от Столичната регионална здравна инспекция до общопрактикуващите лекари. Писмото е публикувано на сайта на инспекцията. 

Имунизирането на деца срещу варицела е задължително от днес. Ще се прилага жива (атенюирана) моноваксина, се посочва още в писмото. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият - в годината на навършване на четири години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация.

Ваксинирането срещу варицела е задължително, съгласно Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в „Държавен вестник“ през януари. Ваксината е безплатна, предаде БТА.

Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност от кожните обриви, съобщават от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Инкубационният период на болестта е от една до три седмици. Заразният период започва един–два дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. 

От МЗ казаха преди дни, че доставката на 30 хиляди дози ваксина се очаква тази седмица. Лекарите, които ще ваксинират децата, могат да получат ваксините от регионалната здравна инспекция. 

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