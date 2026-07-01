Задължително ваксиниране срещу варицела за бебета на 12 месеца от днес

Пекселс

От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари – 30 юни 2025 г. Това е посочено в писмо от Столичната регионална здравна инспекция до общопрактикуващите лекари. Писмото е публикувано на сайта на инспекцията.

Имунизирането на деца срещу варицела е задължително от днес. Ще се прилага жива (атенюирана) моноваксина, се посочва още в писмото. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият - в годината на навършване на четири години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация.

Ваксинирането срещу варицела е задължително, съгласно Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в „Държавен вестник“ през януари. Ваксината е безплатна, предаде БТА.

Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност от кожните обриви, съобщават от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините. Инкубационният период на болестта е от една до три седмици. Заразният период започва един–два дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички.

От МЗ казаха преди дни, че доставката на 30 хиляди дози ваксина се очаква тази седмица. Лекарите, които ще ваксинират децата, могат да получат ваксините от регионалната здравна инспекция.

Редактор "Екип на Петел",

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