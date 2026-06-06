Задържа мъж, разпространил на 19-годишен канабис и амфетамин

снимка: МВР

Полицията в Петрич задържа мъж, разпространил на 19-годишен младеж канабис и амфетамин, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград.

Полицейски служители на Районно управление – Петрич са задържали 34-годишен мъж от града в хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества. От полицията посочват, че задържаният е разпространил на 19-годишен младеж около 0,7 грама канабис и над четири грама амфетамин.

След извършена проверка в обитавана от 34-годишния мъж къща в Петрич, на различни места в нея от органите на реда са открити над 700 грама канабис, над 16 грама кокаин и близо 8,5 грама амфетамин, а в една от стаите на жилището е намерено и оборудване за отглеждане на канабисови растения - палатка, по чието дъно е имало суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, крушка-нагревател, аспиратор с филтър, електрически таймер и вентилатор.

От ОД на МВР – Благоевград съобщават още, че работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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