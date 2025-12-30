Задържаха 100 кг японски чай при проверка на товарен автомобил

Снимка: Агенция "Митници"

100 кг японски чай задържаха митнически служители при проверка на товарен автомобил, пътуващ към Турция. На 26 декември в Митническо бюро Видин (ТД Митница Русе) при задействане на транзитна декларация митнически инспектори осъществяват физически контрол на товарен автомобил, пътуващ от Германия към Турция с деклариран товар за износ „сирене“.

Инспекторите забелязват, че част от превозваните кашони са различни, а при отварянето им установяват, че вместо обявената стока в пет от кашоните има сребристи вакуумирани пликове с приложени към тях документи за пратка от Япония за получател в Германия.

Съдържанието на пликовете, всеки по 20 кг, съответства на описанието в документите - насипен чай матча, премиум качество, съобщават от Агенция "Митници". Запитан защо и тези документи не са били приложени при стартирането на транзита, шофьорът обяснил, че не е присъствал на товаренето и няма информация за товара.

Според документите чаят с нетно тегло 100 кг е на стойност около 12 000 лева/6135 евро, но по пазарни цени на дребно такова количество се търгува за около 100 000 лева/51 000 евро.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!