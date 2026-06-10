Задържаха 14 мигранти в камион на "Дунав мост 2", шофьорът бил с фалшива българска лична карта

Снимка МВР

Гранични полицаи откриха 14 чужденци, укрити в товарен камион на граничния пункт Видин - Калафат. Задържан е и шофьорът на превозното средство - турски гражданин, който вече е бил санкциониран за сходно престъпление.

Проверката е извършена на 9 юни от съвместен българо-румънски екип в района на граничния преход. Камионът, който по документи превозвал минерална вода от Турция, бил селектиран за контрол при излизане от страната. При проверката граничните полицаи установили, че шофьорът представя фалшива българска лична карта, а у него бил открит и турски документ за самоличност.

Измерване с газ-анализатор отчело високи стойности на въглероден двуокис в товарното помещение - индикатор за наличие на укрити хора. При последвалата проверка в товарния отсек били открити 14 мъже мигранти. Установено е, че 13 от тях са граждани на Ирак, а един - на Иран. Всички вече са били задържани при предишни опити за незаконно преминаване на границата и са в процедура по търсене на международна закрила, пише cross.bg.

Шофьорът на камиона е 45-годишен турски гражданин, засичан и през 2024 г. при опит за превоз на мигранти. За това нарушение му е била наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз.

Мигрантите и шофьорът са задържани в ГПУ - Видин. Предстои да им бъде потърсена наказателна отговорност заради повторния характер на извършените деяния.

Редактор "Екип на Петел",

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