Задържаха 17-годишен, нападнал с тротинетка баща с 3-месечно бебе

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Задържаха младежа с електрическа тротинетка, който изрита в ребрата 31-годишен мъж, разхождащ 3-месечното си дете край Гребния канал в Пловдив.

Авторът на хулиганската проява е 17-годишен. Със заповед по Закона за МВР той е задържан за 24 часа. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районна прокуратура-Пловдив.

Инцидентът се е случил пред множество свидетели на пешеходната алея край пловдивския Гребен канал. На видео се вижда как младеж на тротинетка рита в ребрата преминаващ мъж. Пострадалият е Йордан Ненов. Той разказва, че се е разхождал със съпругата си и бебето им, когато покрай тях преминала група младежи на тротинетки. „Както се разхождаме, покрай нас профучаха 4 тротинетки с изключително висока скорост... Няколко минути по-късно аз видях, че те се връщат“, разказва Ненов.

По думите му той извадил телефона си, за да ги заснеме. „Извадих телефона да го заснема. И съответно, когато преминаваха край мен, единият младеж просто ме ритна“, казва потърпевшият. Той допълва, че не е имало причина за нападението. „Нямаха някаква адекватна причина защо го направиха. Съответно не се извиниха.“

Според свидетели младежите нападнали с псувни младото семейство. Стоян Рангелов, който е станал очевидец на случилото се, твърди, че групата и друг път се е държала неадекватно в района. „Тука пият на моста.... пълнят се с райски газ тама... ето... на дървения мост. И една жена им направи забележка, и той й показа пръста. Нагли!“, разказва Рангелов. Друг свидетел — Руско Русев, също казва, че е виждал младежите и преди. „Може да пострада някой човек невинен. Те налитат направо на бой. Те са дрогирани“, заявява той.

На въпрос дали ги е виждал и друг път, Русев отговаря: „И друг път сме го виждали.“

След нападението Йордан Ненов подал сигнал на 112. По думите му това накарало групата с тротинетките да избяга, но полиция не се отзовала на място. Пострадалият е потърсил медицинска помощ, за да установи дали има по-сериозни наранявания. „Днеска ходих да направя снимки да не би да имам нещо счупено и пукнато – разминал съм се само с натъртване, което е добре. Но реално можеше да има много по-тежки последствия“, казва Ненов.

В момента полицията издирва нападателя. Потърпевшият настоява, че за подобни случаи не трябва да се мълчи, особено когато става дума за движение на тротинетки с висока скорост в пешеходни зони. „Аз не смятам, че е редно да се мълчи. Всеизвестен проблем е, че се движат младежи с тротинетки. То и на клипчето се вижда – трима от тях не носят каски“, казва Йордан Ненов.

Той се надява родителите на извършителя и на останалите участници в групата да разпознаят децата си и да са наясно с поведението им. По думите му само по чудо не е било ударено 3-месечното му бебе, което се е намирало на около метър от случващото се, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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