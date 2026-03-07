Задържаха 17-годишен за нарязаните гуми на 14 коли във варненския квартал "Трошево"

кадър: Джемини

Вчера сутринта, в Трето РУ са получени сигнали от жители по ул. "Иван Невянин" в кв. "Трошево" за увредени гуми на леки автомобили, чрез срязване с остър предмет. Отзовалите се веднага на място служители на реда са установили 14 коли, по които са нанесени повреди, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Криминалистите са започнали издирване на извършителя и бързо са го установили.

Задържали са 17-годишен варненец, криминално проявен и осъждан. Младежът е познат на органите на реда с множество кражби и грабежи. Непълнолетният е задържан в районното управление и ще бъде приет в „ Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни“- Варна.

Случаят е докладван на дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства по чл.216, ал.1 от НК.

