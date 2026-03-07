реклама

Задържаха 17-годишен за нарязаните гуми на 14 коли във варненския квартал "Трошево"

07.03.2026 / 10:12 1

кадър: Джемини

Вчера сутринта, в Трето РУ са получени сигнали от жители по ул. "Иван Невянин" в кв. "Трошево" за увредени гуми на леки автомобили, чрез срязване с остър предмет. Отзовалите се веднага на място служители на реда са установили 14 коли, по които са нанесени повреди, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Криминалистите са започнали издирване на извършителя и бързо са го установили.

Задържали са 17-годишен варненец, криминално проявен и осъждан. Младежът е познат на органите на реда с множество кражби и грабежи. Непълнолетният е задържан в районното управление и ще бъде приет в „ Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни“- Варна.

Случаят е докладван на дежурен прокурор и са образувани две досъдебни производства по чл.216, ал.1 от НК.

3
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 580751 | Одобрение: 111281
Ръчичките на парчета, да го забърсва някой друг до края на живота му.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

