Задържаха 18-годишен и му взеха колата, след като го спипаха да шофира и дрифти дрогиран

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Младеж на 18 години е задържан, а колата му „БМВ 325Д“ е иззета, след като бил установен да шофира и прави дрифтове дрогиран, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 1:50 ч. тази нощ на телефон 112 бил подаден сигнал, че по централната улица в Монтана се правят дрифтове с автомобили. Пристигналият на място екип установил описаната в сигнала кола и направил проверка на шофьора.

С техническо средство било доказано, че е 18-годишният младеж е седнал зад волана под въздействие на наркотично вещество амфетамин. Водачът е задържан, съставен му е акт и два фиша за нарушения на Закона за движение по пътищата. Колата, която е негова собственост, е иззета.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона от пияни и дрогирани шофьори са иззети осем автомобила, а през 2025 г. – 46 автомобила. До изземване се стига, ако шофьорът управлява собствен автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух над 1,20 промила или ако е употребил наркотици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!