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Задържаха 19-годишен шофьор, ударил с бухалка товарен автомобил при конфликт на пътя

22.06.2026 / 17:53 0

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Бързо производство срещу 19-годишен младеж за хулигански действия е образувано в събота в РУ – Казанлък. 

По първоначални данни той влязъл в конфликт с 38-годишен водач на товарен автомобил „Рено“, след което излязъл от автомобила си с бухалка в ръка и я хвърлил по превозното средство на другия водач. 

Младежът е задържан за срок до 24 часа, съобщават от полицията. Работата по случая продължава.

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