Задържаха 19-годишен шофьор, ударил с бухалка товарен автомобил при конфликт на пътя

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Бързо производство срещу 19-годишен младеж за хулигански действия е образувано в събота в РУ – Казанлък.

По първоначални данни той влязъл в конфликт с 38-годишен водач на товарен автомобил „Рено“, след което излязъл от автомобила си с бухалка в ръка и я хвърлил по превозното средство на другия водач.

Младежът е задържан за срок до 24 часа, съобщават от полицията. Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!