Задържаха 19-годишен за пожара в столичния квартал "Кръстова вада"

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Извършителят на умишления палеж в столичния квартал „Кръстова вада“ е задържан. Той е на 19 години, съобщават от МВР.

Припомняме, че около 15 ч. вчера е бил получен сигнал за горящи треви в „Кръстова вада“. На място незабавно били изпратени екипи на Четвърто РУ, отдел „Специализирани полицейски сили“ на СДВР и СД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Униформените служители предприели действия за овладяване на огнената стихия, обхванала около 20 дка тревни площи и гора. След локализиране и ликвидиране на пожара бил извършен оглед на терена, при който експерти от СДПБЗН установили, че огънят е предизвикан умишлено.

Полицейските служители веднага се заели с разследване на ситуацията и няколко часа по-късно влезли в следите на извършителя и го задържали.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал 2. Събраните материали са докладвани на Софийска градска прокуратура, а на 19-годишния е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

