Задържаха 20-годишен шофьор в Пловдив заради рисково шофиране

Снимка: Булфото

Шофьор на 20 години бе задържан от пътни полицаи в Пловдив заради рисково шофиране, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР).

Минути след полунощ автопатрул на сектор „Пътна полиция“ забелязал автомобил да преминава с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“. С включена светлинна и звукова сигнализация униформените веднага последвали колата и на бул. „Руски“ тя е била спряна.

Зад волана е бил 20-годишен мъж, който със заповед по Закона за Министерството на вътрешните работи е отведен за едно денонощие във Второ Районно управление, посочва БТА. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Материалите по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 от НК са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив, уточняват още от ОД на МВР - Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!