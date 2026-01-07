Задържаха 22-годишен в София, обвинен, че е откраднал автомобил

Снимка: Булфото

Столичната полиция задържа 22-годишен младеж, сочен, че е откраднал автомобил тази сутрин в София. Сигналът за кражбата е подаден около 9:00 ч. и веднага е започнало издирване, съобщи заместник-началникът на Първо районно управление Николай Нотов.

Първоначално е установено, че колата напуска София, но след това се завръща. Автомобилът е локализиран и спрян от екипи на полицията в района на Руската църква.

Началникът на сектор „Престъпления, свързани с моторни превозни средства“ към Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков каза, че задържаният е известен на органите на реда с кражби, грабежи, разпространение на наркотици и хулиганство. От септември 2022 г. до април 2025 г. е изтърпял присъда и е освободен от Централния софийски затвор.

Мъжът не е от специализирания контингент за кражби на автомобили, като по данни на полицията това е първата му кражба на кола, посочва БТА.

Автомобилът е на физическо лице и е откраднат от паркинг в междублоково пространство на територията на Първо районно управление. Задържаният е направил самопризнания, каза още Пелтеков.

През последните пет години е налице трайна тенденция на спад на кражбите на автомобили на територията на София. За 2025 г. са откраднати 50% по-малко автомобили в сравнение с 2024 г., допълни Николай Пелтеков.

