Задържаха 23-годишен, убил пешеходец във Великотърновско и избягал

Снимка: Булфото, илюстративна

Окръжната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа 23-годишен водач на лек автомобил, причинил пътнотранспортно произшествие със загинал пешеходец, след което напуснал местопроизшествието, съобщиха от прокуратурата. Инцидентът е възникнал между селата Иванча и Климентово в община Полски Тръмбеш.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар, разпитани са свидетели и са назначени експертизи, посочва БТА. Водачът е бил тестван за употреба на наркотични вещества, като резултатът е отрицателен.

След анализ на събраните доказателства наблюдаващият прокурор е привлякъл водача като обвиняем за причиняване по непредпазливост на смърт при нарушение на правилата за движение, придружено с бягство от местопроизшествието.

От прокуратурата уточниха, че в Окръжния съд във Велико Търново е внесено искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Постановени са също временно отнемане на свидетелството му за управление на моторно превозно средство и забрана да напуска страната.

Разследването по случая продължава.

