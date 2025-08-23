реклама

Задържаха 25-годишен с вейп с наркотици

23.08.2025 / 11:50 0

снимка: Булфото

25-годишен мъж от Разград е задържан за притежание на високорисково наркотично вещество – вейп с кафеникава течност и тегло 9,05 грама. 

Вчера около 9.30 часа на 22 август, при извършена полицейска проверка на улица "Дунав“ е установено, че мъжът държи високо рисково наркотично вещество. При тестване с нарко-полеви тест веществото е реагирало на синтетичен канабиноид.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от ОДМВР-Разград.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама