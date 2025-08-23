Задържаха 25-годишен с вейп с наркотици

снимка: Булфото

25-годишен мъж от Разград е задържан за притежание на високорисково наркотично вещество – вейп с кафеникава течност и тегло 9,05 грама.



Вчера около 9.30 часа на 22 август, при извършена полицейска проверка на улица "Дунав“ е установено, че мъжът държи високо рисково наркотично вещество. При тестване с нарко-полеви тест веществото е реагирало на синтетичен канабиноид.



По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от ОДМВР-Разград.

