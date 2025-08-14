Задържаха 28 мигранти край царевското село Бродилово

Снимка: Булфото

Група от 28 мигранти е задържана от гранични полицаи край село Бродилово, община Царево, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Всички са осъдени по бързата процедура за незаконно навлизане в страната, а шофьорът, който ги е превозвал, остава за постоянно в ареста. Граничните полицаи са работили по сигнал за микробус с голяма група чужденци. Заедно с екипите на полицията те са спрели превозното средство на път за Бургас. В товарното помещение са открити 28 мъже без документи от Афганистан и Пакистан.

Установено е, че водачът – 40-годишен мъж от Тетевен, е шофирал с 1,5 промила алкохол в кръвта. Дал е и положителна проба за употреба на наркотици. Образувани са бързи производства, като е уведомена районната прокуратура в Бургас. Мигрантите са отведени в центъра за временно настаняване на чужденци в Любимец, като предстои да бъдат изведени от България.

БТА припомня, че в началото на август в Ямбол беше задържан 21-годишен чужденец, който с противозаконно отнет лек автомобил с поставени чужди регистрационни табели превозва мигранти. При опит да бъде спрян се стигна до пътен инцидент с полицейски автомобил. Органите на реда установиха, че със задържания пътували петима чужденци, без документи за самоличност, сред които три деца.

В началото на юни Окръжна прокуратура - Бургас повдигна обвинения на девет души за организиране на канал за трафик на мигранти към Западна Европа. Групата беше установена след специализирана операция на няколко служби. Сред обвиняемите са двама чужденци и една жена.

