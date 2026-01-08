Задържаха 29-годишен за убийството на възрастен мъж в крумовградско село

Снимка: Булфото, илюстративна

Мъж на 89 години е бил убит в района на автобусна спирка в крумовградското село Горна Кула, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали и допълниха, че установен и задържан като съпричастен по случая е 29-годишен жител на селото.

Възрастният мъж е нападнат, нанесени са му удари по главата и тялото. Тялото е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в болницата в Кърджали, посочва БТА. Дежурна оперативна група е извършила оглед и е образувано досъдебно производство.

От пресцентъра на Окръжна прокуратура - Кърджали допълниха, че сигнал за починалия мъж е подаден на 7 януари около 10:30 ч. на тел. 112. Установено е, че починалият е бил нападнат от задържания С. Х., заподозрян, че е нанесъл ударите, вследствие на които 86-годишният е починал.

Обвиняемият С. Х. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Разследването продължава по текстове от Наказателния кодекс - за убийство.

