Задържаха 29-годишен за умишлен палеж край Габрово

снимка: Булфото

Задържаха 29-годишен криминално проявен мъж за предизвикването на пожар край габровското село Главан. Сигнал за избухналия пожар е подаден на 29 юли в РУ-Габрово.

Пристигайки на място екип на пожарната установил едновременното възникване на няколко огнища по пътя между селата Мъдрец и Главан. Пламъците засегнали няколко ниви, предава Нова тв.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство,

