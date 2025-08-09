реклама

Задържаха 29-годишен за умишлен палеж край Габрово

09.08.2025 / 11:30 1

снимка: Булфото

Задържаха 29-годишен криминално проявен мъж за предизвикването на пожар край габровското село Главан. Сигнал за избухналия пожар е подаден на 29 юли в РУ-Габрово.

Пристигайки на място екип на пожарната установил едновременното възникване на няколко огнища по пътя между селата Мъдрец и Главан. Пламъците засегнали няколко ниви, предава Нова тв. 

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, 

 

1
0
Серж (преди 10 минути)
Рейтинг: 220634 | Одобрение: 44004
Бързо производство и директно в пандиза, без право на "споразумение"!!!Гняв

