Задържаха 35-годишен с пет вида наркотици

Снимка: ОД на МВР-Шумен.

9 хапчета „екстази“, около грам кокаин, 3 г амфетамин, 5 г суха листна тревна маса - марихуана и около 2 г вакуумирани кафяви късчета - халюциногенна гъба откриха полицейски служители в жилище на мъж от Велики Преслав, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Шумен.

35-годишният жител на Велики Преслав попаднал в полезрението на криминалисти от полицейското управление в града скоро. В обедните часове вчера е извършена проверка в хода, на която са намерени различните видове наркотици.

Иззети са и предстои да бъдат изследвани, допълва Шум бг.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление притежание на наркотични вещества. За извършено престъпление по чл.354 „А“ ал.3 т. 1 от НК е образувано бързо производство.

