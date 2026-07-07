Задържаха 36-годишен шофьор с 2,43 промила алкохол и без книжка във варненско село
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Четирима водачи са задържани при полицейски действия срещу управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Служители от Пето РУ са проверили мъж на 41 години, управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. Направената проба е отчела концентрация над 1,2 промила.
На изхода на село Водица полицаи от РУ – Аксаково са спрели лек автомобил с 36-годишен водач, известен на МВР. Тестът за наркотични вещества е отчел положителен резултат за канабис. Мъжът е отведен в болнично заведение, където е дал кръв и урина за химичен анализ.
При обслужване на пътнотранспортно произшествие с материални щети екип на РУ – Девня е проверил 52-годишен мъж, известен на МВР. Пробата му за алкохол е отчела концентрация над 1,2 промила.
След сигнал за катастрофа между два автомобила без пострадали в село Поляците е установено, че един от водачите е управлявал с 2,43 промила алкохол. Мъжът е на 36 години и не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Четиримата са задържани за срок до 24 часа. Образувани са две бързи и две досъдебни производства, уточняват от полицията.
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