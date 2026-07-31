Задържаха 36-годишна жена от Свети Власт с положителен тест за наркотици, отказала кръвна проба

Снимка: Булфото

36-годишна жена от Свети Влас бе задържана, след като полицейска проверка установи, че е седнала зад волана след употреба на амфетамин и метамфетамин, съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

Автомобилът бил спрян около 00:40 ч. вчера в Свети Влас, съобщава Флагман.бг. Служители на Районното управление в Несебър проверили „Мерцедес“-а с бургаска регистрация.

Зад волана била 36-годишната местна жителка. Направеният тест за употреба на наркотични вещества отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин.

След проверката жената отказала да даде кръвна проба за извършването на химичен анализ. Тя била задържана за срок до 24 часа.

Полицаите претърсили и управлявания от нея автомобил. В купето било намерено топче със суха зелена тревна маса, която според първоначалните данни е марихуана.

Иззетото количество е с приблизително тегло около един грам. Наркотичното вещество е прибрано като доказателство по образуваното производство.

Случаят е поет от служителите на Районното управление в Несебър. Срещу жената е образувано бързо производство.

Разследващите ще изясняват всички обстоятелства около установеното нарушение и намерената в автомобила марихуана.

Проверките за водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, са завишени през летния сезон в Свети Влас, Слънчев бряг и Несебър заради засиления автомобилен трафик в курортите.

Работата по бързото производство продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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