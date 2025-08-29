реклама

Задържаха 37-годишен варненец за кражба от дрогерия

29.08.2025 / 09:58 1

Снимка: Пиксабей

Известен на полицията мъж - на 37 години, е установен като извършител на кражба в резултат на предприети бързи действия на полицаите от Първо РУ. 

Варненецът е влязъл в голям магазин за дрогерия, откъдето е откраднал санитарни продукти. 

Сигналът за кражбата е бил подаден вчера в полицията, а крадецът се озова в ареста за срок до 24 часа, съобщават от ОД на МВР - Варна. 

По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 499832 | Одобрение: 91652
За тия 25-40 годишни мъже, известни на полицията трябва да има едно Белене и да блъскат с кирката по 10 часа на ден, докато им дойде акълът.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама