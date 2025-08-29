Задържаха 37-годишен варненец за кражба от дрогерия

Снимка: Пиксабей

Известен на полицията мъж - на 37 години, е установен като извършител на кражба в резултат на предприети бързи действия на полицаите от Първо РУ.

Варненецът е влязъл в голям магазин за дрогерия, откъдето е откраднал санитарни продукти.

Сигналът за кражбата е бил подаден вчера в полицията, а крадецът се озова в ареста за срок до 24 часа, съобщават от ОД на МВР - Варна.

По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.

