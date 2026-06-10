Задържаха 39-годишен мъж за умишлен палеж в автосервиз в Разградско

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Умишлен палеж в автосервиз в Разградско.

Инцидентът се е случил в град Завет, а сигналът за пожар в автосервиз е подаден около 2.15 часа тази нощ. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

По първоначална информация огънят е изпепелил три автомобила. На място са пристигнали екипи на "Пожарна безопасност" и полицията.

Установено е, че пожарът е запален умишлено от 39-годишен мъж от Завет, клиент на автосервиза, пише cross.bg.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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