Задържаха 39-годишен мъж за умишлен палеж в автосервиз в Разградско
Снимка Булфото
Умишлен палеж в автосервиз в Разградско.
Инцидентът се е случил в град Завет, а сигналът за пожар в автосервиз е подаден около 2.15 часа тази нощ. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.
По първоначална информация огънят е изпепелил три автомобила. На място са пристигнали екипи на "Пожарна безопасност" и полицията.
Установено е, че пожарът е запален умишлено от 39-годишен мъж от Завет, клиент на автосервиза, пише cross.bg.
По случая е образувано досъдебно производство.
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