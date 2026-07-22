Задържаха 41-годишен шофьор за катастрофата с жертва на пътя София - Перник

Кадър бТВ

Софийска градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследване за тежката катастрофа на пътя София - Перник през Владая на 22 юли.

Инцидентът е станал около 7 ч. сутринта. На място веднага са изпратени полицейски патрул, линейка и пожарна.

Джип, движещ се в посока София, влиза в насрещното и удря кола, управлявана от 63-годишна жена. Тя е починала след катастрофата, пише бТВ.

41-годишният шофьор на автомобила, влязъл в насрещното, е задържан за 24 часа по реда на Закон за Министерството на вътрешните работи.

Досъдебното производство е започнало по неотложност с протокол за оглед на местопроизшествие. Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието.

Разследването се извършва от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ – СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, съобщават от прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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